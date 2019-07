Ronny Weller wird 50 Jahre alt

Er war in seine aktiven Zeit einer der erfolgreichsten Sportler in Deutschland: Ronny Weller. Der Gewichtheber feiert heute seinen 50. Geburtstag. In den 90er-Jahren kam er von der ehemaligen DDR über Duisburg in die Pfalz: nach Hochdorf-Assenheim im Rhein-Pfalz-Kreis. Ronny Weller gewann zahlreiche Europameister- und Weltmeistertitel, aber vor allem war er als einziger Heber der Welt von 1988 bis 2004 bei fünf Olympischen Spielen dabei und gewann einmal Bronze, zweimal Silber und einmal die Goldmedaille.