Vorbericht JuniorCup Sindelfingen

Am kommenden Wochenende, 5. und 6. Januar, findet im Sindelfinger Glaspalast der traditionelle JuniorCup statt. Nachwuchsfußballer aus Deutschland und dem Ausland messen sich im Turniermodus miteinander. In der Vergangenheit waren bereits zahlreiche Spieler im Turnier vertreten, die später den Sprung zum Profi geschafft haben. Auch in diesem Jahr verspricht das Turnier zum Sprungbrett für den ein oder anderen Nachwuchskicker zu werden.