So gefährlich ist es für die Schiedsrichter im Amateur-Fußball

Vor kurzem erst war in einem Spiel der hessischen Kreisliga C der Schiedsrichter von einem Spieler per Faustschlag niedergestreckt und bewusstlos geschlagen worden. Eine Szene, die bundesweit für Aufregung und Empörung gesorgt hatte. Das Ende der Fahnenstange scheint erreicht - der Respekt vor den Unparteiischen scheint immer mehr abzunehmen.