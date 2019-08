Mainz05-Fan-Ärger beim Derby gegen FCK

Das war ein Tag zum Vergessen für den 1. FSV Mainz 05. Am Samstag ist der Verein in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den großen Rivalen 1. FC Kaiserslautern ausgeschieden- und dass, obwohl die Mainzer als Erstligist gegen den Drittligisten Kaiserslautern klarer Favorit waren. Doch nicht nur sportlich war es eine Niederlage für den Verein, auch das Verhalten der Fans werten die Vereins-Verantwortlichen als Niederlage. Da gab es leider einige unschöne Vorfälle - der negative Höhepunkt: Einige Fans warfen brennende Pyrofackeln aufs Spielfeld. Insgesamt vier Fans wurden beim Pyro-Abbrennen verletzt. SWR4-Reporterin Rabea Amri über die Katerstimmung am Montag danach.