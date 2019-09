Auf den Mann ist Verlass. Wenn der Ersatztorwart des FSV Mainz 05 gebraucht wird, ist er da. Robin Zentner ist sowas wie der "Mr. Zuverlässig" bei den 05ern. Er fügt sich in seine Rolle als Ersatzmann. Dabei kann er doch so viel mehr als nur auszuhelfen.

Robin Zentner ist die von Trainer Sandro Schwarz erklärte Nummer zwei im Tor des FSV Mainz 05. Das hat er vor der Saison so festgelegt. Zentner ist bereit, wenn er gebraucht wird. So auch am letzten Samstag, als er beim 2:1-Sieg der Mainzer gegen Hertha BSC für den an der Hand verletzten Stammtorhüter Florian Müller einspringen musste. Dabei lies Zentner nicht eine Sekunde einen Zweifel daran aufkommen, dass er eigentlich auch eine Stammkraft sein könnte. Mehrfach reagierte der 24-Jährige mit tollen Reflexen und sicherte so den Rheinhessen letztlich den ersten Sieg der Saison.