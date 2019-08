Asiatische Neuzugänge für den SC

Chang – Hoon Kwon, 25 Jahre alt, in Seoul geboren und Woo-Yeong Jeong, 19 Jahre alt und in Incheon geboren bereichern seit dieser Saison den Kader des SC Freiburg. Die beiden Südkoreaner haben sich binnen kürzester Zeit schon bestens eingelebt. Integration leicht gemacht – eben typisch Freiburg. Sprachliche Schwierigkeiten gibt es von Tag zu Tag weniger und so mancher Freiburger Spieler lernt auch schon ein wenig Koreanisch.