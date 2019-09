Klara Bühl: Dorffest, Kühe und ein Eis

Als 15-jährige wurde sie schon U17 Europameisterin und gab ihr Bundesliga-Debüt. An diesem Freitag wird die Freiburger Nationalspielerin Klara Bühl mit der Fritz - Walter-Medaille in Gold geehrt. Das ist die höchste Auszeichnung im deutschen Fußball für Nachwuchsspieler. Julia Metzner hat die 18-jährige in ihrer Heimat besucht.