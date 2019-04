Waldhof Mannheim: drei Aufstiegsspiele, drei Dramen

Der SV Waldhof Mannheim kann dieses Wochenende (Samstag, 14 Uhr) beim Heimspiel gegen Worms den direkten Aufstieg in die 3. Liga perfekt machen. Zuvor waren die Mannheimer drei Jahre hintereinander an drei Mannschaften in ihren Aufstiegsspielen gescheitert. Die Niederlagen waren unter anderem dramatisch, spektakulär, aber auch verdient.