65 Jahre Wunder von Bern: Sonderausstellung "Briefe vom Chef"

Heute vor 65 Jahren – am 4. Juli 1954 wurde Deutschland Fußball-Weltmeister.

Das Wunder von Bern, ein 3:2-Sieg gegen die favorisierten Ungarn, ist bis heute unvergessen. Und zu Zeiten, in denen an Emails und Whatsapp noch lange nicht zu denken war, stand Bundestrainer Sepp Herberger mit seinen Spielern auf ganz traditionellem Weg in Kontakt, nämlich per Brief.

Diese „Post vom Chef“ wird jetzt im Deutschen Fußballmuseum ausgestellt – zu sehen sind auch Briefe an die beiden Kaiserslauterer Horst Eckel und Werner Liebrich.