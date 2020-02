Fußball Live

Wir zeigen das Südwest-Derby zwischen Waldhof Mannheim und dem 1. FC Kaiserslautern am Samstag den 29.02. ab 14 Uhr bei uns im Livestream und im SWR Fernsehen. Zudem ist FCK-Trainer Boris Schommers am Sonntag Abend zu Gast in SWR Sport in Rheinland-Pfalz. Los geht's um 22:05 Uhr.