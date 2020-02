Vincent Feigenbutz "Ich will ihn zerstören."

Der Karlsruher Vincent Feigenbutz will Box-Weltmeister werden. Im Super-Mittelgewicht (IBF-Version) boxt er am Sonntag (03:00 Uhr) gegen den amtierenden Champion Caleb Plant (USA). Bei einem Sieg wäre Feigenbutz der erste deutsche Boxer seit Max Schmeling, der einen WM-Titel in den USA erboxt.