Die Satzbälle aus dem Match Laboureur/Ittlinger gegen Menegatti/Orsi Toth

Ebenfalls im Turnier noch ungeschlagen gingen Chantal Laboureur vom MTV Stuttgart und Sandra Ittlinger in ihr letztes Gruppenspiel. Ein echtes Highlight-Match, denn auch ihr Gegner aus Italien war in der WM noch ohne Satzverlust. Das deutsche Duo lag direkt zu Beginn des ersten Satzes zurück und konnte nur langsam Punkte gutmachen. Die umkämpften Ballwechsel entschieden die Italienerinnen zu oft für sich, bei Laboureur und Ittlinger haperte es häufig am unpräzisen Aufbauspiel. So ging der erste Satz mit 21:17 an die Italienerinnen, Deutschland lag mit 0:1 hinten. Auch im zweiten Satz präsentierten sich die Italienerinnen cleverer in ihren Spielzügen und überraschten die Deutschen häufig mit variantenreichen Angriffen. Obwohl Laboureur/Ittlinger kurzzeitig aufholen konnten und ansehnliche Ballwechsel zeigten, verloren sie auch den zweiten Satz (15:21). Somit geht das Stuttgarter Duo als Gruppenzweiter in die K.o.-Runde, die Italienerinnen stehen noch immer ohne Satzverlust als Gruppensieger fest.