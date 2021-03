Der ehemalige Sportdirektor des Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern, Boris Notzon, hat in einem Brief auf Missstände im Verein aufmerksam gemacht. In dem Brief, der dem SWR vorliegt, kritisiert Notzon unter anderem, er sei in seiner Funktion als Sportdirektor vom Beirat öffentlich demontiert worden.