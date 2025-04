per Mail teilen

Der VfB Stuttgart II hat sein Heimspiel gegen Viktoria Köln verloren, obwohl es eigentlich gut losging. Die Schwaben hängen weiter tief im Abstiegskampf fest.

Laurin Ulrich hatte den VfB mit einem sehenswerten Freistoß-Treffer in Führung gebracht (9. Minute), aber Viktoria Köln drehte die Partie durch Tore von Said El Mala (13.) und Serhat Güler (64.). Der VfB steckt nach der zweiten Niederlage in Folge als Tabellensiebzehnter weiterhin tief im Abstiegskampf der 3. Liga.