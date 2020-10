per Mail teilen

US-Star Simone Biles hat die Fans bei den Turn-Weltmeisterschaften in der Stuttgarter Schleyer-Halle von den Sitzen gerissen. Mit ihrem "Triple-Double" am Boden, einem Doppelsalto gehockt mit integrierter Dreifachschraube, zeigte die 22-Jährige aus Ohio am Samstag ein neues spektakuläres Element, das nun nach ihr benannt wird.