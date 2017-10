Marathon | Frankfurt Platz sechs für Arne Gabius

Der deutsche Rekordler Arne Gabius hat beim Frankfurt-Marathon eine neue Bestmarke verpasst und Platz sechs belegt (2:08:33). Es gewann Shura Tola aus Äthiopien in 2:05:50.

Arne Gabius (Mitte) hat beim Frankfurt Marathon den sechsten Platz belegt

Gabius sicherte sich in Frankfurt allerdings den deutschen Meistertitel, der im Rahmen der Veranstaltung vergeben wurde. Seit seinem Rekordlauf von 2015 hatte Gabius wegen Verletzungen keinen Marathon mehr beenden können. "Ich wollte unbedingt das dritte Mal in Frankfurt unter 2:10 Stunden laufen. Das habe ich geschafft. Was will man mehr?", sagte Gabius im Hessischen Rundfunk: "Wir haben am Ende nochmal ordentlich Gegenwind gehabt. Da habe ich alles auf eine Karte gesetzt."

Gabius, der für das Team TherapieReha Bottwartal startet, betonte zudem erneut, dass er bei der Heim-EM in Berlin im kommenden Jahr trotz der nun erreichten Marathon-Qualifikation lieber über 10.000 m starten wolle: "25 Runden im Olympiastadion - das ist auch super."

"Herwart" sorgt für stürmische Bedingungen

Sturm "Herwart" hatte auch in Frankfurt für windige und damit alles andere als optimale Verhältnisse gesorgt. "Das Wetter kann man nicht ändern", hatte Gabius vor dem Start gesagt, allerdings betont: "Die Beine fühlen sich fast schon zu gut an".

So ging Gabius das Rennen auch an. Obwohl er früh fast alle seine Tempomacher verlor, lief er zur Halbzeit deutlich schneller als die angepeilten 64:15 Minuten. Doch kurz vor Kilometer 30 musste Gabius seine kleine Gruppe ziehen lassen und war fortan fast durchgängig auf sich alleine gestellt. Zwar holte Gabius noch einmal auf, am Ende reichte es für den Rekord jedoch nicht ganz.

Heinig beste deutsche Frau