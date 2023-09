per Mail teilen

Die Weltmeisterschaft im Kunstturnen findet 2023 im belgischen Antwerpen statt. SWR Sport zeigt am Mittwoch, 04.10., um 19:30 Uhr das Finale im Team der Frauen live.

Vom 30.09. bis zum 08.10. messen sich die besten Athletinnen und Athleten in Antwerpen. Neben dem Kampf um die Medaillen geht es bei der WM 2023 in Antwerpen um die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris.

Reporter: Philipp Sohmer