Sportakrobatik im Livestream: Limes World Cup in Aalen

Akrobatik ist eine der ältesten Sportarten überhaupt, auch im Südwesten wird sie betrieben. SWR Sport zeigt den Limes World Cup in Aalen am Samstag, 21. Juni 2025 ab 17 Uhr LIVE.

Akrobatik ist eine der ältesten Sportarten überhaupt. Auch in Deutschland erfreut sich die Sportakrobatik großer Beliebtheit, auch wenn sie nicht Teil des olympischen Programms ist. Um Aufmerksamkeit für diesen Sport zu schaffen, soll es bis zu den World Games 2029 in Karlsruhe eine Reihe an Veranstaltungen geben.

Den Auftakt bildet der Limes World Cup in Aalen, bei dem über 500 Sportlerinnen und Sportler aus 16 Nationen an den Start gehen werden. SWR Sport zeigt die Entscheidung am Samstag LIVE.