Live Faustball-WM: Das Viertelfinale der deutschen Mannschaft

Seit Samstag läuft die Faustball-WM in Mannheim. Deutschland hat sich durch drei Siege in der Vorrunde souverän fürs Viertelfinale qualifiziert. Das findet am Mittwoch, 26. Juli um 20:30 Uhr statt. SWR Sport streamt die Partie live.

Vom 22. bis 29.7. 2023 findet in Mannheim die Weltmeisterschaft im Faustball der Männer statt. Die deutsche Mannschaft ist nicht nur Titelverteidiger, sondern hat die letzten drei WM-Titel in Serie gewonnen. Bei den Weltmeisterschaften im eigenen Land ist das große Ziel der erneute Titel. Deutsche Faustballer feiern drei souveräne Vorrunden-Siege In der Vorrunde unterstrich das deutsche Team seine Ambitionen mit drei souveränen Siegen noch einmal deutlich. Gegen Namibia, die Schweiz und Italien zeigte Deutschland eine tadellose Leistung und qualifizierte sich als Gruppenerster fürs Viertelfinale. Das spielt das Team von Olaf Neuenfeld am Mittwoch, um 20:30 Uhr. Der Gegner steht erst am Dienstag fest. SWR Sport zeigt die Partie live im Stream und auf YouTube.