Live: Die Tauzieh-WM in Mannheim am 6. September

Vom 5.-8. September finden in Mannheim die Tauzieh-Weltmeisterschaften statt. Im Stadion am Alsenweg kämpfen 25 Nationen von vier Kontinenten um Titel. SWR Sport überträgt die Nachmittagssession der Klub-WM am Freitag live von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr.