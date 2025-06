Im Finale der BBL treffen die Basketballer aus Ulm auf den FC Bayern München. SWR Sport überträgt das zweite Spiel der Serie hier live im Audiostream.

Am Mittwochabend (20:00 Uhr) empfängt ratiopharm Ulm den FC Bayern zum zweiten Spiel der Finalserie um die Deutsche Meisterschaft. Nach dem 66:82 in der ersten Partie in München stehen die Schwaben bereits unter Druck in der Best-of-Five-Serie.