Audio live: Hoffenheim und Heidenheim in der Europa und Conference League

Die TSG Hoffenheim empfängt am 4. Spieltag der Europa League Olympique Lyon. Heidenheim muss in der Conference League auswärts bei Heart of Midlothian ran. Die Partien am 07.11.2024, ab 20:55 Uhr in der SWR Audio-Konferenz.

Die TSG Hoffenheim hat sich zum vierten Mal in ihrer Vereinsgeschichte für den Europapokal qualifiziert. Am 4. Spieltag der Vorrunde empfangen die Kraichgauer das französische Team von Olympique Lyon. Der 1. FC Heidenheim schreibt in dieser Saison Vereinsgeschichte. Das Team von Frank Schmidt spielt zum ersten Mal international in der Conference League. Nach dem Auswärtsspiel gegen Pafos FC müssen die Heidenheimer am 3. Spieltag erneut auswärts ran, nämlich bei Heart of Midlothian in Schottland. Internationaler Fußball in der Konferenz Der SWR überträgt beide Spiele ab 20:55 Uhr auf swr.de/sport und in der ARD Audiothek in voller Länge als Audio-Konferenz. Reporter: Philipp Sohmer

Reporterin: Ann-Kathrin Rose