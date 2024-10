Audio live: Hoffenheim und Heidenheim in der Europa und Conference League

Die TSG Hoffenheim empfängt am zweiten Spieltag der Europa League Dynamo Kiew. Heidenheim startet in der Conference League gegen Olimpija Ljubljana. Die Partien am 03.10.2024, ab 18:45 Uhr in der SWR Audio-Konferenz.

Die TSG Hoffenheim hat sich zum vierten Mal in ihrer Vereinsgeschichte für den Europapokal qualifiziert. Im zweiten Spiel empfangen die Kraichgauer Dynamo Kiew aus der Ukraine. Der 1. FC Heidenheim hat sogar Vereinsgeschichte geschrieben. Das Team von Frank Schmidt hat sich für die Conference League qualifiziert und startet im ersten Heimspiel gegen Olimpija Ljubljana aus Slowenien. Internationaler Fußball in der Konferenz Der SWR überträgt beide Spiele ab 18:45 Uhr auf swr.de/sport und in der ARD Audiothek in voller Länge als Audio-Konferenz. Reporter: Florian Winkler

Reporter: Daniel Günther