Audio live: Hoffenheim und Heidenheim in der Europa und Conference League

Die TSG Hoffenheim empfängt in der Europa League FCSB Bukarest. Heidenheim muss in der Conference League auswärts bei Istanbul Basaksehir ran. Die Partien am 12.12.2024, ab 18:40 Uhr in der SWR Audio-Konferenz.

Die TSG Hoffenheim hat sich zum vierten Mal in ihrer Vereinsgeschichte für den Europapokal qualifiziert. Am 6. Spieltag der Vorrunde empfangen die Kraichgauer das rumänische Team FCSB Bukarest. Wenn das Team von Coach Christian Ilzer noch unter die ersten 24 Teams kommen will, braucht es am besten einen Sieg. Der 1. FC Heidenheim schreibt in dieser Saison Vereinsgeschichte. Das Team von Frank Schmidt spielt zum ersten Mal international in der Conference League. Nach dem Heimspiel-Highlight gegen den FC Chelsea müssen die Heidenheimer am 5. Spieltag erneut auswärts ran, nämlich bei Istanbul Basaksehir in der Türkei. Internationaler Fußball in der Konferenz Der SWR überträgt beide Spiele ab 18:40 Uhr auf swr.de/sport und in der ARD Audiothek in voller Länge als Audio-Konferenz. Reporter: Stefan Kersthold

Reporter: Detlev Lindner