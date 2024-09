Die TSG Hoffenheim trifft am ersten Spieltag der Europa League auf den FC Midtjylland aus Dänemark. Die Partie am Mittwoch, 25.09.2024, ab 21 Uhr in der SWR Audio-Vollreportage.

Die TSG Hoffenheim hat sich zum vierten Mal in ihrer Vereinsgeschichte für den Europapokal qualifiziert. Im ersten Spiel treten die Kraichgauer beim FC Midtjylland aus Dänemark an. Der SWR überträgt das Spiel ab 21 Uhr in der ARD Audiothek in voller Länge als Audio-Vollreportage. Reporter: Detlev Lindner