Audio live: Hoffenheim in der Europa League gegen Tottenham Hotspur

Am vorletzten Spieltag der Vorrunde der Europa League empfängt die TSG Hoffenheim Tottenham Hotspur aus England. Die Partie am 23.01.2025, ab 18:45 Uhr im SWR Audio-Livestream.

Die TSG Hoffenheim hat sich zum vierten Mal in ihrer Vereinsgeschichte für den Europapokal qualifiziert. Am 7. Spieltag, dem vorletzten Spieltag der Ligaphase, kommt mit den Tottenham Hotspur ein klangvoller Name aus England in den Kraichgau. Schafft der Fußball-Bundesligist einen Heimerfolg und bleibt im Wettbewerb?

Internationaler Fußball im Audiostream

Der SWR überträgt das Spiel ab 18:45 Uhr auf swr.de/sport und in der ARD Audiothek in voller Länge im Audiostream.

Reporterin: Ann-Kathrin Rose