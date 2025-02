Audio live: Heidenheim im Playoff-Rückspiel gegen den FC Kopenhagen

Der 1. FC Heidenheim tritt im Rückspiel der Playoffs in der Conference League gegen den FC Kopenhagen aus Dänemark an. Die Partie am 20.02.2025, ab 18:45 Uhr im SWR Audio-Livestream.

Der 1. FC Heidenheim schreibt in dieser Saison Vereinsgeschichte, denn das Team von Frank Schmidt spielt zum ersten Mal international in der Conference League und hat die Gruppenphase überstanden. In den Playoffs trifft der Fußball-Bundesligist auf den dänischen Erstligisten FC Kopenhagen. Schaffen die Heidenheimer nach dem 2:1-Sieg im Hinspiel das Weiterkommen in die nächste Runde? Internationaler Fußball im Audiostream Der SWR überträgt das Spiel ab 18:45 Uhr auf swr.de/sport und in der ARD Audiothek in voller Länge im Audiostream. Reporter: Michael Bollenbacher