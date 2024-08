Der 1. FC Heidenheim spielt das erste Mal in der Klubgeschichte international - das Rückspiel in der Conference League Qualifikation gegen BK Häcken aus Schweden. Die Partie ab 20:30 Uhr in der SWR Audio-Vollreportage.

Der 1. FC Heidenheim hat sich als Bundesliga-Aufsteiger nicht nur den Klassenerhalt gesichert, sondern sich auch überraschend für den Europapokal qualifiziert. Das Hinspiel in Göteborg gewannen die Heidenheimer letzte Woche mit 2:1 und gehen mit einer guten Ausgangssituation ins Rückspiel. Der SWR überträgt das Spiel ab 20:30 Uhr in der ARD Audiothek in voller Länge als Audio-Vollreportage. Reporter: NN