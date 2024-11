Audio live: Heidenheim in der Conference League gegen Chelsea

Was ein Highlight für die Ostalb: Am 4. Spieltag der Conference League empfängt der 1. FC Heidenheim den FC Chelsea aus England. Die Partie am 28.11.2024, ab 18:45 Uhr im SWR Audio-Livestream.

Der 1. FC Heidenheim schreibt in dieser Saison Vereinsgeschichte. Das Team von Frank Schmidt spielt zum ersten Mal international in der Conference League. Am 4. Spieltag gibt es für die Heidenheimer das absolute Highlight-Spiel: Das englische Topteam vom FC Chelsea reist auf die Ostalb. Internationaler Fußball im Audiostream Der SWR überträgt das Spiel ab 18:45 Uhr auf swr.de/sport und in der ARD Audiothek in voller Länge im Audiostream. Reporter: Patrick Stricker