Erstmals in der Vereinsgeschichte spielt der 1. FC Heidenheim international- in der Conference League Qualifikation gegen BK Häcken aus Schweden. Das Hinspiel ab 19 Uhr in der SWR Audio-Vollreportage.

Der 1. FC Heidenheim hat sich als Bundesliga-Aufsteiger nicht nur den Klassenerhalt gesichert, sondern sich auch überraschend für den Europapokal qualifiziert. Dort trifft die Mannschaft von Coach Frank Schmidt in den Conference-League-Playoffs auf BK Häcken aus Schweden. Das Hinspiel findet am Donnerstag, den 22. August um 19 Uhr auswärts statt, das Rückspiel eine Woche später auf der Ostalb. Der SWR überträgt beide Spiele in der ARD Audiothek in voller Länge als Audio-Vollreportagen.

BK Häcken seit 14 Jahren in der schwedischen ersten Liga

Der Bollklubben Häcken ist in Göteborg an der schwedischen Westküste zu Hause und spielt seit 2009 ununterbrochen in der höchsten schwedischen Liga. In den ersten zwei Runden der Conference League Qualifikation setzten sie sich gegen Teams aus Luxemburg und Estland durch. Der 1. FC Heidenheim hatte als Vertreter der Deutschen Fußballliga in den ersten Runden spielfrei. Sollte sich Heidenheim gegen die Schweden durchsetzen, wäre der Einzug in die Gruppenphase sicher.

Reporter: Daniel Günther