Leichtathletik | ISTAF Starker Vetter triumphiert auch in Berlin

Der Lauf von Johannes Vetter hält an: Der Speerwurf-Weltmeister siegte beim 76. ISTAF in Berlin vor Olympiasieger Thomas Röhler.

Es war bereits das siebte Mal in dieser Saison, dass Vetter seinen Konkurrenten Röhler in die Schranken verwies. Vizeweltmeister Jakub Vadlejch lieferte den beiden Deutschen einen guten Kampf und wurde mit 85,15 Metern Dritter. Beim Finale der Diamond League am Donnerstag in Zürich hatte der Tscheche die beiden Deutschen noch düpiert und sich den Jackpot von 50.000 Dollar gesichert.