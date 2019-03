Was für ein Lauf von Gesa Felicitas Krause: Die Athletin von Silvesterlauf Trier hat beim ISTAF in Berlin ihren deutschen Rekord über 3.000 Meter Hindernis förmlich pulverisiert.

In 9:11,85 Minuten belegte die deutsche Meisterin Platz zwei hinter der Kenianerin Norah Jeruto Tanui, die in 9:03,72 Minuten so schnell war wie noch nie eine Läuferin beim ältesten Leichtathletik-Meeting der Welt. Die Triererin, die bei der WM in London durch eine Rempelei um ihre Medaillenchance gebracht und nur Neunte wurde, verbesserte ihre eigene Rekordmarke vom Mai dieses Jahres um fast vier Sekunden.