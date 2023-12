per Mail teilen

Auch in diesem Jahr steht wieder die Landessportlerwahl an. Jetzt ruft der Landessportbund Rheinland-Pfalz (LSB) alle Sportfans zur Abstimmung auf.

Vom 1. bis 28. Dezember können unter www.landessportlerwahl.de jeweils drei Kandidatinnen und Kandidaten in den Kategorien Sportlerinnen, Sportler und Teams mit bis zu drei Punkten bewertet werden. Am 16.01.2024 werden dann die Siegerinnen und Sieger verkündet. Im letzten Jahr konnten Ricarda Funk, Niklas Kaul und der 1. FC Kaiserslautern das Rennen für sich entscheiden.

Die Jury aus fünf Sportjournalisten rheinlandpfälzischer Tageszeitungen, Fernseh- und Rundfunkanstalten haben in diesem Jahr folgende Kandidatinnen und Kandidaten vorgeschlagen:

Nominierte Sportler

Dartsspieler Gabriel Clemens ist nominiert bei der Landessportlerwahl 2023 IMAGO Nordphoto

Gabriel Clemens (Dartverein Kaiserslautern)

"Gaga" Clemens hat Geschichte geschrieben. Sensationell warf sich der Darts-Star bei der PDC-Weltmeisterschaft 2022 bis ins Halbfinale vor. Clemens, wegen seiner imposanten Erscheinung und 191 Zentimetern Körpergröße auch "German Giant" genannt, schaffte es im Ally Pally als erster Deutscher überhaupt, die Runde der letzten 16 zu überstehen. Weil er seinen Erfolg nach der Nominierung zum Sportler des Jahres 2022 feierte, steht er in diesem Jahr zur Wahl.

Trampolinspringer Fabian Vogel ist nominiert bei der Landessportlerwahl 2023 IMAGO Schreyer

Fabian Vogel (MTV Bad Kreuznach)

Fabian Vogel hat wieder einmal glänzend abgeliefert. Bei der WM in Birmingham schnappte sich der Bad Kreuznacher mit seinem kongenialen Synchronpartner Caio Lauxtermann aus Cottbus seinen zweiten WM-Titel im Trampolinturnen - und konnte es selbst nicht fassen. Vogel hatte schon 2022 zusammen mit dem Stuttgarter Matthias Pfleiderer in Sofia triumphiert.

Speerwerfer Julian Weber ist nominiert bei der Landessportlerwahl 2023 IMAGO Chaivd Laage

Julian Weber (USC Mainz)

Julian Weber ist momentan das Nonplusultra des nationalen Speerwerfens. Bei den Deutschen Meisterschaften in Kassel gewann der Athlet des USC Mainz den Titel zum dritten Mal in Folge. Mit 88,72 Metern überbot der Europameister von 2022 um mehr als 30 Zentimeter seine persönliche Jahresbestleistung. Bei der WM in Budapest wurde er Vierter.

Sportlerinnen

Kanutin Ricarda Funk ist nominiert bei der Landessportlerwahl 2023 IMAGO PanoramiC

Ricarda Funk (KSV Bad Kreuznach)

Auch wenn ihr der historische Gold-Hattrick bei der WM im Kajak-Einer nicht gelang: Olympiasiegerin Ricarda Funk feierte auch in diesem Jahr wieder Top-Erfolge. Bei den Europaspielen im polnischen Krakau sicherte sich die gebürtige Bad Neuenahrerin EM-Gold im Kanuslalom. Den Weltcup in Paris verpasste die 31-Jährige wegen einer Corona-Infektion.

Bahnradsportlerin Alessa-Catriona Pröpster ist nominiert bei der Landessportlerwahl 2023 IMAGO frontalvision

Alessa-Catriona Pröpster (RV Offenbach)

Europameisterin im Teamsprint mit Pauline Grabosch, Emma Hinze und Lea Sophie Friedrich, dazu U23-Europameisterin im Sprint und Weltcup-Siegerin im kanadischen Milton: Die Bahnradspezialistin aus dem Killertal hat ihre imposante Trophäensammlung auch in diesem Jahr wieder kräftig erweitert. Die Olympia-Teilnahme nimmt für die 22-Jährige Konturen an.

Gewichtheberin Lisa Marie Schweizer ist nominiert bei der Landessportlerwahl 2023 IMAGO ZUMA Wire

Lisa Marie Schweizer (AV 03 Speyer)

Die Leistungsträgerin des AV 03 Speyer gewann bei den Gewichtheber-Europameisterschaften in Jerewan Bronze. Die 28-jährige Polizeikommissarin belegte in der Klasse bis 71 Kilogramm den dritten Platz im Reißen. Für die gebürtige Brandenburgerin, die seit dem Jahr 2020 für Speyer hebt, ein weiterer Toperfolg auf internationaler Bühne.

Teams

Ringer des ASV Mainz 88 sind nominiert bei der Landessportlerwahl 2023 IMAGO United World Wrestling

ASV Mainz 88 (Ringen)

Exakt zehn Jahre nach dem legendären Triumph in der Saarbrücker Saarlandhalle gegen den KSV Köllerbach gelang den 88ern erneut der große Wurf. Unter Cheftrainer David Bichinashvili holte sich die verschworene Multi-Kulti-Truppe in Stuttgart mit einem 14:13-Erfolg über den ASV Schorndorf zum vierten Mal den Titel des Deutschen Mannschaftsmeisters im Ringen.

Deaf-Tennisspieler Urs Breitenberger und Cedric Kaufmann sind nominiert bei der Landessportlerwahl 2023 IMAGO GEPA pictures

Urs Breitenberger & Cedric Kaufmann (Deaf-Tennis/GSV Neuwied)

Auf der griechischen Insel Kreta sicherten sich Urs Breitenberger und Cedric Kaufmann bei der Gehörlosen-WM der Tennis-Spieler den Titel im Doppel. Voller Stolz und voller Power reckten sie hernach den Siegerpokal in die Höhe. In einem spannenden Finale schlugen die Deutschen zwei Franzosen. Breitenberger verteidigte damit seinen WM-Doppeltitel von 2019.

Rhytmische Sportgymnastinnen des TV Dahn sind nominiert bei der Landessportlerwahl 2023 IMAGO 24passion

TV Dahn (Rhythmische Sportgymnastik)

Seit Jahren ist der Turnverein Dahn das Maß aller Dinge in der Rhythmischen Sportgymnastik. Das Erfolgsgeschichten sich wiederholen können, hat das Team um Johanna Herder, Marlene Kriebel, Marie Laux, Malena Trapp und Maxima Bachmayer 2023 erneut gezeigt. Bei der DM erkämpften sich die Asse im Gruppen-Wettkampf ganze drei Goldmedaillen.