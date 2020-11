per Mail teilen

Die Skispringerinnen sind gerade mitten in ihrer Saison, Carina Vogt kann leider nur zuschauen. Die Olympiasiegerin von 2014 arbeitet am Comeback nach ihrem Kreuzbandriss im Juli 2019. Damit ist sie nicht die einzige.

Viele Sportler aus dem Südwesten erlitten in den letzten Monaten Kreuzbandrisse: Zum Beispiel die Fußballer Niklas Süle und Sasa Kalaijdzic oder die Handballer Sebastian Heymann und Martin Strobel. Die Diagnose schockiert die Sportler, sie wissen, der Weg zurück ist lang.

Vor allem Sportarten, die durch "Sprung, Stop & Go-Situationen" geprägt sind, bergen die Gefahr einer Kreuzband-Blessur. Aber kommen Kreuzbandrisse heutzutage häufiger vor? Statistisch gesehen hat eine Fußballmannschaft 0,5 bis 0,6 Kreuzbandrisse in einer Saison, erklärt Dr. Raymond Best, Mannschaftsarzt des VfB Stuttgart.

Mehr Kreuzbandrisse durch höhere Belastung

Prof. Dr. Ingo Froböse, Sportwissenschaftler aus Köln, spricht hingegen von einer Zunahme der Kreuzbandrisse im Leistungssport. Die Belastung insbesondere des Kniegelenks habe deutlich zugenommen. Außerdem würde die Kreuzbandrisse auch eher diagnostiziert.

"Früher hat man so einen Riss gerne übersehen, aber da man heute in das Kniegelenk hinein schauen kann und auch bessere OP-Methoden hat, ist man hier sehr viel schneller mit der Diagnose und auch mit der Therapie." Prof. Dr. Ingo Froböse, Sportwissenschaftler aus Köln

Die Risikosportarten und warum Frauen besonders betroffen sind

Bei Frauen erweist sich das Kreuzband nach wissenschaftlichen Studien als deutlich schwächer. Laut Prof. Dr. Mommsen, Teamarzt der deutschen U21-Nationalmannschaft im Fußball, liegt das an einer Vielzahl von unterschiedlichen Risikofaktoren.

Kreuzbandriss = Karriereende?

Vor 25 Jahren sei ein Kreuzbandriss gleichbedeutend mit dem Karriereende gewesen, sagt Dr. Raymond Best, Mannschaftsarzt des VfB Stuttgart. Mittlerweile sei die Rückkehr in den Leistungssport problemlos möglich. Allerdings schaffen es nur zwei von drei Sportlern auf das alte Niveau, das liege an der langen Ausfallzeit.

80.000 Kreuzband-Operationen pro Jahr in Deutschland

In Deutschland werden jährlich etwa 80.000 Kreuzbänder operativ behandelt. Doch trotz optimaler medizinischer Versorgung fallen die Ergebnisse nach der Rehabilitation ganz unterschiedlich aus. Bis zur vollständigen Ausheilung verstreichen im Schnitt immerhin 18 Monate.

TV-Tipp: "Kreuzbandriss - der Fluch der Profisportler" - Das Thema bei SWR Sport in Baden-Württemberg Carina Vogt und Handball-Europameister Martin Strobel erzählen, wie sie mit Rückschlägen umgegangen sind und was sie auf dem harten Weg zurück angetrieben hat. Und: Was das Kreuzband im Bewegungsapparat unverzichtbar macht. Sonntag, 21:45 Uhr im SWR Fernsehen BW.

Schwerpunkt in der Prävention

Dass ein medizinischer Durchbruch in den nächsten Jahren eine schnellere Genesung von Kreuzbandrupturen ermöglicht, ist für Prof. Dr. Hauke Mommsen nicht absehbar. "Die Kreuzbandwissenschaft ist im ständigen Fluss. Es ist natürlich ein Ziel. Doch der Schwerpunkt wird momentan eher in der Prävention gesucht." Denn die Wissenschaft ist sich einig: Durch rechtzeitiges Vorbeugen, kann das Risiko einer Kreuzbandverletzung deutlich reduziert werden.

Für die Profisportler wie Carina Vogt oder Niklas Süle, den früheren Hoffenheimer, leider nur ein schwacher Trost. Sie alle stehen vor weiteren harten Reha-Monaten.