Die Zuschauer kehren nach sechs Monaten in die Fußball-Stadien und Hallen zurück. Die Bundesländer vereinbarten eine sechswöchige Testphase. Eine etwas voreilige Entscheidung, findet SWR-Sportredakteur Jens Wolters.

Viele Sport-Fans freuen sich. Sie dürfen wieder zu ihren Lieblingsteams. Im Fußball, aber auch in vielen anderen Sportarten. DFB-Präsident Fritz Keller sieht seinen Fußball als Vorreiter für Kultur und Gesellschaft. Aber ist das nicht eine Chance, die schon verspielt wurde?

Im Pokal gab es teilweise schon tausende Fans

In der ersten Runde des DFB-Pokals, in Dresden etwa, standen die Fans, wie vor Corona, Schulter an Schulter. Und gejubelt wurde auch nicht immer alleine und mit Abstand. In Rostock waren sehr viele ohne Mund-Nasen-Schutz dabei. Weil sie es dort auch gar nicht mussten. Komischerweise.

Nicht immer nachvollziehbar

Das Hygienekonzept beim Spiel Hansa Rostock gegen den VfB Stuttgart sah vor, dass diese zeitgemäße Gesichtsbedeckung am Sitzplatz abgenommen werden durfte. Unverständlich. Sollen wir doch sonst alle mit der AHA-Formel leben. Abstand halten, Hygiene beachten und Alltagsmasken tragen.

Sonderrolle für den Fußball?

Rund vier Millionen Menschen singen etwa in Deutschland in Chören. Die dürfen aktuell auch nicht so, wie sie wollen. Und in den Fußball-Arenen wird wieder gegrölt. Wenn auch nur in Kleingruppen. 20 Prozent Stadion- und Hallen-Auslastung sind erlaubt. Schön für den Fußball, dass bei Dortmunds Heimspielen wieder mehr als 16.000 Fans dabei sein dürften. Für die anderen Sportarten sind 20 Prozent aber zu wenig, um wirtschaftlich zu überleben.

Jetzt, wo die Infektionszahlen im Vergleich zu Juni und Juli erneut ansteigen, machen die Stadiontore wieder auf. Viele Fans freut es. Ich finde es doch eher bedenklich.