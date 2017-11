Klippenspringen | Anna Bader Wenn Mama von der Klippe springt

Das Springen aufgeben, nur weil sie jetzt Mutter ist, kommt für die in Mutlangen geborene Anna Bader nicht in Frage: „Ich will nicht, dass mich die Angst einschränkt“. Allerdings ist sie sich ihrer neuen Verantwortung bewusst. Sie ist Extremsportlerin, setzt sich großer Gefahr aus. Und bei jedem Sprung wartet die kleine Roxana bei Freunden oder der Großmutter darauf, dass Mama sie wieder abholt. Ablenken lassen von diesen Gedanken darf sich Bader nicht, das wäre gefährlich.