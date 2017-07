Klippenspringen | Anna Bader Mutige Mami mit Medaillenchancen

Anna Bader gehört zur absoluten Weltspitze, auch nach der Geburt ihrer kleinen Tochter. Die Babypause war gerade erst vorbei, da sprang Bader im italienischen Polignano bei der "Red Bull Diving World Series" schon wieder auf Platz drei. Damit machte sie sich zur Favoritin bei der Schwimm-Weltmeisterschaft in Budapest an diesem Wochenende.

Nur 8 Monate nach der Geburt springt sie also wieder um Medaillen mit. Die 33-Jährige, die Lehramt mit den Fächern Englisch, Spanisch und Geschichte studiert hat, ist Erfolge gewöhnt. Sie war acht Mal Europameisterin im Wasserspringen. 2013 gewann sie bei der WM-Premiere des Klippenspringens in Barcelona die Bronzemedaille. Ihr persönlicher Rekord ist ein Sprung aus 24,5 Metern Höhe. Bader war auch Artistin bei der größten Wassershow der Welt in Macau/China. Das alles war aber vor der Geburt von Töchterchen Roksana, die 2016 zur Welt kam. Seither steht ihr Leben nicht nur Kopf, wenn sie von Klippen springt.

Nach ihrer 10-monatigen Babypause springt Bader einfachere Sprünge als die Konkurrenz. Allerdings macht sie das so perfekt, dass sie höhere Noten bekommt und regelmäßig auf dem Siegertreppchen steht. Am 29. Juli finden am vorletzten Tag der Schwimm-Weltmeisterschaften in Budapest die Finals der Frauen statt. Gut möglich, dass Bader wieder mit einer Medaille nach Hause kommt.