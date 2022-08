Kim Bui verlässt die Turnbühne

Vorzeigeturnerin Kim Bui wird nach der EM im Rahmen der European Championships Mitte August ihre Karriere beenden. Das gab die 33-Jährige, die seit 17 Jahren in der Nationalmannschaft turnt, am Mittwoch bekannt. Über 20 Jahre war sie Teil des Deutschen Bundeskaders.

Zuhause ist Kim Bui mittlerweile auf der ganzen Welt. Ihre Heimatorte sind aber Tübingen, wo sie geboren wurde, Ehningen und Stuttgart. Kim wusste früh, welchen Weg sie einschlagen will: Bereits mit vier Jahren ging sie zum Turnen bei der TSG Tübingen. Ihre Vorbilder: "Alle tollen Turnerinnen, die irgendwas gewonnen haben." Bereits mit 15 Jahren nahm sie 2004 bei den Europameisterschaften in Amsterdam teil.

Mit 1,54 Meter eine nationale Turngröße

Ihre Weltreise mit dem internationalen Turnzirkus führte sie nach Taipeh, Peking, Melbourne, nach London, Rio, Tokio, nach Mailand und Cluj, Sofia, Bern und immer wieder zurück nach Stuttgart. Dort, wo sie im Kunstturn-Forum trainiert, erlebte sie eine ihrer größten Niederlagen. Für die Weltmeisterschaften 2007 in Stuttgart wurde sie nominiert - als Ersatzturnerin. Das schmerzte. Ein Jahr später gewann sie bei den Deutschen Meisterschaften drei Medaillen, qualifizierte sich sportlich für die Olympiamannschaft und durfte in Peking 2008 trotzdem nicht mitturnen. Alle Proteste des Schwäbischen Turnerbunds halfen nicht. Kim Bui fuhr mit dem Olympischen Jugendlager nach Peking und verfolgte die Spiele zum letzten Mal als Zuschauerin.

Denn Kim Bui ist nicht nur eine der elegantesten Turnerinnen, sie kann auch kämpfen. London, Rio de Janeiro, Tokio - dreimal nahm Bui danach noch an Olympischen Spielen teil. 2010 verletzte sie sich schwer, Kreuzbandriss. Nur ein Jahr später gewann sie bei der EM in Berlin die Bronzemedaille am Stufenbarren.

Titel im Turnen - erfolgreich im Beruf

Auch von den Deutschen Meisterschaften war sie seit 2006 nicht mehr wegzudenken. Bei ihrer ersten Teilnahme holte Bui gleich vier Medaillen, insgesamt sind es 37 Medaillen bei Deutschen Meisterschaften (13 Titel, 14 mal Zweite, 10 mal Dritte). Zwischen dem Gewinn der ersten Medaillen bei den Deutschen Meisterschaften 2006 in Stuttgart und den letzten bei den Finals in Berlin im Juni 2022 (Deutsche Meisterin am Stufenbarren und Boden, Zweite im Mehrkampf) liegen 16 Jahre Hochleistungssport - und währenddessen das Abitur und das Studium in Technischer Biologie.

Kim Bui ist während ihrer Karriere viel herumgekommen. Elf Mal nahm sie an einer Weltmeisterschaft teil, unter anderem in Melbourne, London, Tokio, Montreal und Doha. 2015 verpasste sie verletzungsbedingt die WM in Glasgow.

Im Training zog sich Bui zum zweiten mal einen Kreuzbandriss zu - der erste links, der zweite rechts. Doch wieder kämpfte sich Kim Bui zurück und stand schon 2016 wieder auf der großen internationalen Bühne bei den Europameisterschaften in Bern, wird Vierte am Stufenbarren. Ein Jahr später noch ein Erfolg. Bei der Universiade gewann Kim Bui 2017 in Taipeh die Silbermedaille am Stufenbarren.

Turnen ist das, was mich am längsten begleitet und am meisten geprägt hat.

Eine echte Teamplayerin

Drei Mal nahm die Studentin, die mittlerweile in Ehingen wohnt, an den Olympischen Spielen teil: 2012 in London, 2016 in Rio und zuletzt 2020 (2021) in Tokio. Ein Platz auf dem Podium blieb ihr aber immer verwehrt. Für Bui kein Problem, ihr sind andere Dinge wichtiger gewesen. Ihr Highlight: Das Teamfinale in Rio. Am Ende sprang der sechste Platz für das deutsche Team heraus: "Wir haben alle zusammen geturnt. Das war einfach schön und emotional."

Das deutsche Team beim Finale in Rio: Sophie Scheder, Tabea Alt, Pauline Schaefer, Kim Bui und Elisabeth Seitz. IMAGO Annegret Hilse

Auch abseits der Matte mit Haltung

Bei den Europameisterschaften in Basel setzte Kim Bui gemeinsam mit ihren Nationalmannschaftskolleginnen Sarah Voss und Elisabeth Seitz ein Zeichen gegen Sexualisierung im Sport. Sie tauschte den knappen Anzug gegen einen Unitard ein, quasi ein Ganzkörperanzug. Oftmals fühlten sich Turnerinnen bei bestimmten Übungen "unangenehm beobachtet", so Bui. Mit den Unitards sei das anders. Das gäbe Selbstvertrauen. Knappe Anzüge oder Ganzkörperdress? Die Turnerinnen hielten sich jederzeit beide Optionen offen und sehen darin auch keinen Widerspruch. Für Kim Bui ist wichtig, dass Frauen selbstbestimmt handeln und Charakterstärke zeigen. Dafür setzte sie sich viele Jahre als Aktivensprecherin ein.

Im Rahmen des Deutschen Turnfestes 2017 in Berlin verlieh ihr der Deutsche Turnerbund die Flatow-Medaille - die höchste Auszeichnung, die der DTB vergeben kann. Anerkennung für eine Persönlichkeit, die sich durch ihre sportliche Leistung und ihr vorbildhaftes Verhalten auszeichnet - in Erinnerung an die Berliner Turner Alfred und Gustav Felix Flatow, Olympiateilnehmer 1896, die als Juden 1933 gezwungen wurden, die Mitgliedschaft in ihren Vereinen aufzugeben und im Konzentrationslager Theresienstadt eines gewaltsamen Todes starben.

Ein Leben für den Sport

Kim Bui ist stolz auf ihre Karriere und auf alles, was sie erreicht hat. Was sie gemacht hätte, wenn es mit dem Turnen nicht geklappt hätte - darüber hat sich Bui nie Gedanken gemacht: "Ich bin ganz zufrieden, wie es gelaufen ist und würde das auch niemals eintauschen."

Über ihr Karriereende sagt sie: "Nun ist es an der Zeit, neue Wege zu gehen und auch neue Dinge, für die bisher keine Zeit war, in mein Leben zu lassen. Ich freue mich sehr auf diesen neuen, aber auch ungewohnten Abschnitt und bin zugleich stolz, dass ich meinen Abschied in München mit einem hoffentlich tollen Wettkampf geben darf." Bei der EM im Rahmen der European Championships Mitte August wird sie ihren letzten Wettkampf turnen. "Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist", sagte die Stuttgarterin: "Wo sich eine Tür schließt, öffnet sich eine neue. Ich bin nun mutig und bereit, die Welt außerhalb der Turnhalle zu entdecken."