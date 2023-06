Für den KSC hält die diesjährige Vorbereitung etwas Besonderes bereit: Zur Neueröffnung des BBBank Wildpark Stadions bekommen die Karlsruher Besuch von Jürgen Klopp und seinem FC Liverpool.

Nach einer durchwachsenen Saison in der 2. Bundesliga hat der Karlsruhe SC nun fest den Blick auf die Vorbereitung 2023/2024 gerichtet. Der Höhepunkt des Sommerfahrplans ist klar: Am 19. Juli kommt Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool nach Karlsruhe. Das sportlich attraktive Testspiel ist zugleich die Neueröffnung des BBBank Wildpark Stadions. Neben diesem besonderen Ereignis wird der Terminkalender der Karlsruher wie in jeder anderen Vorbereitung voll mit Übungseinheiten, Trainingslager und weiteren Testspielen sein.

Sommer-Einstieg mit Training und ersten Testspielen

Die Karlsruher Mannschaft hat sich am 22. Juni um 15 Uhr in der Anlage des neuen Wildpark Stadions getroffen, um die bevorstehende Saison mit einem ersten Training zu eröffnen. Nach einer kurzen Sommerpause steigen die KSCler aber nicht nur wieder zügig in das Training ein, sondern auch die ersten Testspiele stehen vor der Tür. Schon zwei Tage nach Trainingsbeginn trifft der KSC um 15 Uhr auf den SV Staufenberg. Für das zweite Testspiel am Donnerstag, 28. Juni, fährt die Mannschaft zur SpVgg 06 Ketsch, Spielbeginn ist um 18.30 Uhr.

Trainingslager in Österreich

Ein Trainingslager darf in der Vorbereitung auch nicht fehlen. Wie schon in den letzten Jahren wird der KSC nach Österreich fahren. In Neukirchen am Großvenediger trainiert das gesamte Team für eine Woche vom 02. bis 10. Juli 2023. Auf dem Weg dorthin gibt es noch ein Testspiel gegen Türkgücü München, Anpfiff ist am 2. Juli um 13 Uhr auf dem Gelände des Regionalligisten. Die Zeit in Österreich wird die Mannschaft für weitere Testspiele nutzen. Genauere Infos sind allerdings noch nicht bekannt.

Die Sommer-Highlights

Zum Abschluss der Woche in Österreich richtet das Team von Christian Eichner den Blick auf einen internationalen Gegner. Am 10. Juli steht ein Testspiel gegen die tschechische Mannschaft Viktoria Pilsen in Westendorf an. Zurück in der Heimat bekommt der KSC am 15. Juli Besuch vom 1. FC Saarbrücken, Anpfiff ist um 14 Uhr. Der absolute Höhepunkt wird dann die Neueröffnung des Wildpark Stadions sein, bei der der KSC auf den Champions-League-Sieger FC Liverpool treffen wird. Nur drei Tage danach, am 22. Juli, steht für den KSC ein weiteres Highlight mit dem Testspiel gegen dem Bundesligisten SV Darmstadt 98 auf dem Programm.

Das neue BBBank Wildpark Station in Karlsruhe IMAGO Eibner

Bereit für die Saison 2023/2024

Mit einem neuen Stadion, prominenten Gästen und dem vollen Trainingsplan bereitet sich der Karlsruher SC auf die kommende Saison 2023/2024 vor, um an dem Wochenende vom 28.–30. Juli erfolgreich in die neue Saison starten zu können.