Karlsruher SC | Neuer Trainer Alois Schwartz - Neuanfang im Wildpark

Nach einer schwierigen Zeit beim 1. FC Nürnberg wagt Trainer Alois Schwartz beim Karlsruher SC den Neuanfang. Im Wildpark will Schwartz an seine erfolgreiche Zeit beim Nachbarn SV Sandhausen anknöpfen.

Da geht's lang! Alois Schwartz will den KSC in die 2. Bundesliga führen.

Er hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Lange hat Alois Schwartz überlegt, ob er das Angebot des Karlsruher SC annehmen soll. Erst am Dienstag Vormittag soll Schwartz nach SWR-Informationen den Badenern zugesagt haben. In den vergangenen Tagen hatten sich die Verantwortlichen des KSC intensiv um Schwartz bemüht, ihn aber gleichzeitig auch unter Druck gesetzt. Denn für Dienstag Vormittag hatte der Drittligist eine Pressekonferenz zur Vorstellung des neuen Trainers angesetzt - ohne die Zusage von Schwartz zu haben.

Dies deutet darauf hin, dass der Karlsruher SC einen Plan B in der Schublade hatte. Entweder hatten die Badener bereits die fixe Zusage eines anderen Kandidaten, oder im Notfall wäre der bisherige Interimscoach Zlatan Bajramovic zum Cheftrainer aufgestiegen. Diese Überlegungen sind nun hinfällig, nachdem Alois Schwartz' Daumen nach oben ging.

Ein Mann aus dem Südwesten

Schwartz kennt sich aus im Südwesten. Der gebürtige Nürtinger machte bei den Stuttgarter Kickers seine ersten Schritte im Profifußball, spielte für Waldhof Mannheim und den SC Pfullendorf. Nach dem Tausch der Fußballschuhe gegen die Taktiktafel, heuerte Schwartz 2002 als Coach bei seiner ersten Station Rot-Weiß Erfurt an. Zunächst als Co-Trainer und später auch als Interimstrainer der ersten Mannschaft profilierte sich der Schwabe für größere Aufgaben.

Über Wormatia Worms und die Reserve des 1. FC Kaiserslautern führte Schwartz' Weg 2012 erneut nach Thüringen zu Rot-Weiß Erfurt - dieses Mal als Cheftrainer. Nach dem souveränen Klassenerhalt in der dritten Liga flatterte ein Angebot vom Hardtwald herein.

Erfolgreichste Zeit in Sandhausen

Der SV Sandhausen, sportlich zwar abgestiegen, hielt durch den Lizenzentzug des MSV Duisburg letztendlich doch die Zweitklassigkeit und wollte mit Alois Schwartz einen Neubeginn starten. Es folgte die bisher beste Zeit der Trainerkarriere des Nürtingers. Mit Sandhausen, finanziell und prestigemäßig im unteren Drittel der zweiten Liga angesiedelt, schaffte Schwartz in drei aufeinanderfolgenden Jahren den Klassenerhalt

Der 85-fache Bundesligaspieler holte aus sehr wenig ganz viel heraus, was vor allem die Saison 2013/14 bestätigte. Punktgleich mit dem Neuntplatzierten, rangierte der SVS am Saisonende auf Platz zwölf, was mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung seitens des Vereins belohnt wurde. Die Ergebnisse weckten allerdings auch externes Interesse. Im Sommer 2016, nach einigen konkreten Anfragen aus der 1. und 2. Bundesliga entschied sich Schwartz, den nächsten Schritt zu gehen. Mit großem Bedauern ließen die Sandhäuser Verantwortlichen den Erfolgstrainer in Richtung 1. FC Nürnberg ziehen.

In Nürnberg hatte Alois Schwartz mit der hohen Erwartungshaltung zu kämpfen.

Entlassung in Nürnberg

Wie groß der Unterschied zwischen dem besonnenen Gemeinde im nordbadischen und dem ambitionierten fränkischen Traditionsverein ist, musste Schwartz schnell am eigenen Leib erfahren. Bisher von Misserfolgen weitestgehend verschont geblieben, startete Schwartz mit dem "Club" miserabel in die Saison. Es schien zwar so, als würde der Trainer-Neuzugang vor der Winterpause die Kurve bekommen, nach drei torlosen Niederlagen im Februar und März wurde Schwartz jedoch am 7. März 2017 entlassen.

Für Schwartz unverständlich, wie er dem kicker im Mai mitteilte. "Die Erwartungshaltung war viel zu hoch, als dass sie ihr gerecht hätte werden können", so Schwartz, der nach einer Zeit des Hinterfragens wieder zurück auf die Fußballbühne tritt.

Neubeginn beim KSC