Die ARD setzt zum ersten Mal bei einem großen Fußballturnier auf eine Endspiel-Kommentatorin. Bei der EM im Sommer wird Julia Metzner als Live-Reporterin im Radio vom Finale berichten. Auch bei der WM 2022 wird das Finale im Radio mit einer Reporterin besetzt.

"Ich bin ganz ehrlich, so ganz angekommen ist es noch nicht, aber das ist ja manchmal so bei Highlights in der Karriere. Ich freue mich natürlich auf den Juli dieses Jahres, auf London, auf das Finale mit zwei meiner Kollegen aus einem tollen Team mit insgesamt acht Nationalmannschaftsreporterinnen -und reportern", sagt Julia Metzner über ihre Nominierung.

Julia Metzner, die für den Südwestrundfunk (SWR) arbeitet, ist seit vielen Jahren eine der bekannten Stimmen der ARD-Bundesligakonferenz. Seit 2012 kommentiert sie regelmäßig Fußballspiele der 1. und 2. Liga. Seit 2017 gehört sie zum Stamm der Live-Reporterinnen und Reporter bei den Partien der deutschen Fußballnationalmannschaft. Dabei berichtete sie unter anderem vom Confed Cup 2017 und von der Weltmeisterschaft 2018 in Russland.

Bei der kommenden EM ist sie Teil eines Teams

Bei der kommenden EM im Sommer ist sie Teil eines Teams von insgesamt acht Live-Reporterinnen und Reportern, zwei Frauen und sechs Männer. Für die Spiele der deutschen Mannschaft und die Partien im Viertelfinale, Halbfinale und Finale kommen immer jeweils drei zum Einsatz. Dabei kommentieren zwei das Spiel über die gesamte Länge gemeinsam im Wechsel in einer so genannten Voll-Reportage.

Ein weiterer Live-Reporter oder eine Live-Reporterin ist für die verschiedenen Hörfunkwellen innerhalb der ARD zuständig und wird von den Sendern "abgerufen", um das Geschehen auf dem Platz in einem zeitlich begrenzten Rahmen zu schildern. In der Live-Berichterstattung von den Endspielen der großen Fußballturniere wurden in der ARD bisher ausschließlich Männer eingesetzt. Bei der EM wird nun mit Julia Metzner zum ersten Mal eine Frau im Finale dabei sein.

Erste Gehversuche im Sportjournalismus bei Radio Hamburg

"Ich freue mich sehr für Julia Metzner, die eine erstklassige Reporterin und Journalistin ist. Sie hat sich in den vergangenen Jahren beim SWR durch die vielen Liveeinsätze zu einer Topreporterin entwickelt, das zeigt sie jedes Wochenende in den berühmten ARD-Radiokonferenzen und das hat sie auch schon bei der WM 2018 in Russland unter Beweis gestellt, dort hat sie unter anderem das Spiel um Platz 3 reportiert", sagt Harald Dietz, Sportchef des SWR.

Julia Metzner ist in Hessen und Baden-Württemberg aufgewachsen. Erste Gehversuche im Sportjournalismus machte die 46-Jährige nach dem Abitur beim Privatsender Radio Hamburg. "Ein Highlight: Weil sich das Sportinteresse in der Redaktion sehr in Grenzen hielt, waren alle heilfroh, dass die Praktikantin eine Woche lang von der WM-Vorbereitung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Malente berichten wollte. Anders als heute war ich damals ganz nah dran an Rudi Völler oder Stefan Kuntz", so Metzner rückblickend.

Julia Metzner lebte und arbeitete mehrere Jahre lang in Australien

Nach ihrem Studium zur Diplom-Übersetzerin in Köln (Fremdsprachen: Spanisch und Französisch) lebte und arbeitete Julia Metzner mehrere Jahre lang in Australien. Dort berichtete sie als Sportjournalistin für den öffentlich-rechtlichen Sender SBS Radio in Melbourne, hauptsächlich für dessen deutschsprachiges Programm.

Zu den Höhepunkten ihrer Arbeit in Down Under gehörte die Berichterstattung von den Formel-1-Rennen in Melbourne, von den Australian Open und von der Fußball-WM 2006, die sie dem deutschsprachigen Publikum in Australien als Live-Kommentatorin nahebrachte. "SBS Radio war meine Eintrittskarte in die professionelle Welt des (Sport-)Journalismus. Vieles von dem, was ich heute tue, verdanke ich den vielen Chancen, die ich dort bekam", so Metzner.

Seit 2007 ist Julia Metzner als Sportreporterin in der ARD tätig. Zunächst arbeitete sie beim Norddeutschen Rundfunk (NDR) in Hamburg, seit vier Jahren ist sie beim SWR in Stuttgart angestellt. Neben ihrer Tätigkeit als Fußball-Live-Reporterin moderiert sie im SWR die Hörfunk-Sportsendung "SWR1 Stadion".