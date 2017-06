Im März vor der WM 2010 hielt Argentiniens damaliger Nationaltrainer Diego Maradona Thomas Müller noch für einen Balljungen. Nach dem EM-Viertelfinale, bei dem Müller die Südamerikaner in der dritten Minute kalt erwischte, war das deutsche Toptalent für Maradona ein Begriff. Arne Friedrich (rechts im Bild) traf gegen Argentinien in der 74. Minute zum 3:0. Am Ende konnte sich Jogi Löw über einen 4:0-Sieg seiner DFB-Elf freuen.