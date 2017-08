Champions League | Qualifikation Hoffenheim: Tickets so knapp wie noch nie

Nicht jeder Fan der TSG Hoffenheim kann dabei sein, wenn Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool nach Sinsheim kommt. Frank Briel ist Geschäftsführer Finanzen & Organisation bei der TSG. Im SWR-Interview erklärt er, wie die Karten verteilt werden.

Frank Briel ist Geschäftsführer bei der TSG 1899 Hoffenheim

SWR Sport: Haben Sie so einen Andrang schon einmal erlebt? Bei welchem Spiel?

Frank Briel: "An vergleichbare Bilder kann ich mich noch sehr gut während unseres Dauerkartenverkaufes im Jahr 2008 für unsere erste Bundesligasaison erinnern. Die Silbergasse in Hoffenheim war seinerzeit belagert. Die wahnsinnige Vorfreude auf die Partie jetzt ist aber nicht nur rund um die TSG spürbar, das Spiel gegen Liverpool elektrisiert die ganze Region und ist national wie international ein Gesprächsthema für Fußballbegeisterte. Die Nachfrage war natürlich riesig, weit höher als beispielsweise vor unseren Heimspielen gegen den FC Bayern. Zu gerne würden wir jeden Kartenwunsch erfüllen, hoffen jedoch auf Verständnis dafür, dass uns das aufgrund der reduzierten Stadionkapazität auf 25.568 Plätze leider nicht möglich ist. Wir erwarten in den nächsten Tagen noch ein kleines zusätzliches Kontingent aus nicht in Anspruch genommenen Ticketreservierungen der UEFA. Vielleicht können wir den ein und anderen Fan hiermit noch glücklich machen."

Die Tickets für das Spiel gingen nicht in den freien Verkauf. Warum war das so?

"Zunächst hatten unsere gut 16.000 Dauerkartenbesitzer und 9.000 Mitglieder die Möglichkeit, ihre Tickets zu wandeln beziehungsweise das für sie reservierte Kontingent zu kaufen. Dazu kommen die Tickets, die nach Liverpool gehen und die Karten für UEFA und Mitarbeiter. Damit kann man sehr schnell bemessen, warum die Arena so schnell ausverkauft war."

Nun erreichen die Ticketpreise auf dem Schwarzmarkt, z.B. bei ebay, bereits mehrere hundert Euro. Ist das im Sinne der TSG Hoffenheim und wie gehen Sie dieses Problem an?

"Der Schwarzmarkt ist bei solchen Topevents ein immer wiederkehrendes Problem, gegen das die Veranstalter vielerorts verzweifelt kämpfen. Gerade um extreme Auswüchse zu verhindern, hatten wir die Kontingente den exklusiven Mitgliedern der TSG-Familie vorbehalten und für die Käufer streng reglementiert. Dauerkarteninhaber haben ihr Ticket bekommen, Mitglieder durften nur zwei erwerben. Und wenn man die geringe Zahl an Eintrittskarten sieht, die bislang auf Online-Plattformen wie ebay auftauchen – wir reden hier von nicht mal hundert Stück – hat das auch ganz gut funktioniert. Es bleibt festzuhalten, dass der Handel mit Eintrittskarten unserer Spiele nicht nur ein illoyaler Akt gegenüber den zahlreichen Interessenten ist, sondern auch ein klarer Verstoß gegen unsere ATGB (Anm. d. Red.: Allgemeine Ticket-Geschäftsbedingungen). Dem gehen wir konsequent nach. Erwerber solcher auf Handelsplattformen erworben Karten müssen damit rechnen, dass ihnen der Zutritt zum Stadion verwehrt werden kann."

Wie viele Tickets stehen für das Spiel an der Anfield Road zur Verfügung?

"Wir bekommen ein festes Kontingent von fünf Prozent der Gesamtkapazität des Stadions in Liverpool. Das sind rund 2.400 Tickets."

Wie viel kostet ein Ticket?

"Die Ticketpreis liegt bei 34 Euro."

Wie und wann wird der Verkauf für das Auswärtsspiel von statten gehen? Haben Mitglieder und Dauerkartenbesitzer wieder Vorrang?

"Der Kartenvorverkauf für das Auswärtsspiel beim FC Liverpool startet am Montag, den 14. August 2017 um 9 Uhr. Dies gilt ausschließlich für Mitglieder und Dauerkartenbesitzer an den Tageskassen der Rhein-Neckar-Arena. Einen freien Verkauf wird es auf Grund der übersteigenden Nachfrage leider nicht geben können – sollten doch Restkontingente frei werden, wird dies kurzfristig kommuniziert."