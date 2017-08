Leichtathletik-WM 2017 | Interview "Die deutsche Sportförderung ist unterirdisch"

Hürdensprinter Matthias Bühler aus dem Ortenaukreis hat am Sonntag nach seinem Halbfinal-Aus harsche Kritik an der deutschen Sportförderung geübt. Im SWR-Interview spricht er über ausbleibende Unterstützung.

Nicht nur wegen seines Sprints frustriert: Der Hürdenläufer Mathias Bühler in London.

"Wenn 80.000 einen anfeuern, der im Prinzip nicht mal seine Miete bezahlen kann, dann muss sich Deutschland auf jeden Fall mal Gedanken machen." So äußerte sich Hürdensprinter Matthias Bühler am Sonntag im ZDF. Heute spricht er im SWR.

SWR: Matthias Bühler, mit ein bisschen Abstand: Hat da der Frust aus Ihnen gesprochen unmittelbar nach dem schlechten Lauf oder würden Sie das heute Mittag auch wieder so sagen?

"Das würde ich heute Mittag genauso wiederholen. Das ist ja auch kein Frust, der von heute auf morgen kam. Der Frust ist ja schon seit Jahren da, denn die Sportförderung in Deutschland ist ja einfach unterirdisch und ich wollte das einfach mal im Interview gesagt haben, weil ich da auch den Athleten aus der Seele spreche und wir auch in der Nationalmannschaft viel darüber gesprochen haben, auch mit Sportlern aus anderen Sportarten. Ich denke, es ist wichtig, dass da immer darauf aufmerksam gemacht wird."

Sie sagen ja unter anderem: Deutsche Spitzenathleten können kaum ihre Miete zahlen. Sprechen Sie da auch aus eigener Erfahrung?

"Ja, natürlich. Ich bekomme sehr, sehr wenig Förderung. Ich werde gefördert von meinem Verein Eintracht Frankfurt und mein Hauptsponsor sind meine Eltern. Ich kann den Sport ohne die finanzielle Förderung meiner Eltern auch gar nicht mehr ausführen."

Sie sagen, Sie brauchen Unterstützung. Vor ein paar Monaten hat man ja auch die Sportförderung in Deutschland reformiert. Hat sich da gar nichts verbessert?

"Für mich hat sich da nichts verändert. Ich bekomme 300 Euro Sporthilfe und eben den Zuschuss vom Verein, aber das reicht mir eben nicht aus, um über die Runden zu kommen. In Deutschland hat man als Athlet zwei Möglichkeiten: Entweder man geht zur Polizei oder man geht zur Bundeswehr. Das sind natürlich tolle Einrichtungen, die die Sportler unterstützen, aber da muss man eben sportliche Einschränkungen in Kauf nehmen. Man muss jedes Jahr Trainingsrückstand in Kauf nehmen, weil man eben Dienste leisten muss für die Sportförderung und das kann eben nicht sein, weil ich möchte nicht jedes Jahr mit Trainingsrückstand in eine Saison starten und einen Nachteil haben gegenüber allen anderen internationalen Athleten. Da muss eben eine uneingeschränkte Förderung für die Athleten da sein, dass die Athleten sich voll auf den Sport konzentrieren können, dass sie maximal trainieren können, dass man sich auch mit der internationalen Konkurrenz messen kann. Gerade als deutscher Sportler sollte man doch keine Nachteile haben, auch in einem sehr reichen, wirtschaftsstarken Land. Dass die Athleten dann im Stich gelassen werden, geht eigentlich gar nicht."

Schauen Sie neidisch auf Sportler aus anderen Nationen?

"Ich würde nicht sagen neidisch. Ich weiß, dass die Sportsysteme in England und Frankreich sehr, sehr gut sind. Die werden voll unterstützt, das ist absolut gerechtfertigt. Ich gönne das den Athleten, als Neid würde ich das nicht bezeichnen. Die meisten Athleten sind eben in einem System gefangen und sie können sich gar nicht dazu äußern, obwohl sie eben unzufrieden sind. Deswegen bin ich jetzt das Sprachrohr und bin das auch sehr gerne."

Aber es gibt sehr viele andere Kollegen, die das auch hinter verschlossenen Türen sagen?

"Ja, auf jeden Fall. Ich habe schon mit vielen darüber gesprochen, die die Sportförderung bekommen und die sagen: Ich muss jetzt wieder zwei Monate lang im Schlamm rumkriechen, muss die Soldatendienste leisten, musste bei der Polizei am Bahnhof drei Monate Dienst schieben und bin deswegen noch nicht so ganz in Form. Und wenn ich sowas höre von einem Spitzensportler, von dem eben Leistung und Medaillen erwartet werden, dann ist das eben ein absolutes Armutszeugnis."

Sie flüchten im Winter sozusagen zum trainieren ja immer in die USA. Ist das aus dem Grund, weil sie hier nicht durch den Schlamm robben oder irgendwo am Bahnhof stehen wollen?

"Der Grund ist eigentlich rein sportlich. Wir haben in Deutschland sehr schlechte klimatische Bedingungen. Ein Deutscher Athlet trainiert in der Kälte, fliegt vielleicht drei Mal im Jahr ins Trainingslager und trainiert dann mit Trainern zusammen, die relativ wenig internationale Erfahrung haben. Wir sind in Deutschland im Hürdensprint nicht wirklich gut aufgestellt und deswegen habe ich mir Wege gesucht, um einfach unter optimalen Bedingungen zu trainieren und mit Trainern, die sehr viel Erfahrung haben. Und auch im Bereich der Physiotherapie sind wir in Amerika sehr gut aufgestellt. Wir werden jeden Tag behandelt, was normal sein muss bei einem Spitzensportler."

Ihre Kritik an der Sportförderung haben Sie gestern im Fernsehen geäußert. Gibt es schon eine Reaktion darauf?

"Intern kam bisher noch keine Reaktion, aber ich habe einige Interviewanfragen, habe sehr viel Retweets bei Twitter und auch bei Facebook. Mich haben auch einige Menschen angeschrieben und gesagt: Wir finden das gut. Und dann gab es auch noch viele Kommentare, die mich sportlich kritisiert haben nach dem Motto: Was will denn der Bühler da sagen, nachdem er so ausgeschieden ist, die eben die Leistung ins Halbfinale einzuziehen - Top24 in der Welt zu sein - schlecht einschätzen können und das ist eben in Deutschland auch der Fall, dass man als Olympiateilnehmer wenig Anerkennung bekommt und ein durchschnittlicher Bundesligafußballer wird auf Händen getragen. Das ist auch die Verblendung der Medien, die die Leistung einfach unterschiedlich auffasst."