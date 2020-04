Sport und Politik diskutieren derzeit über Lockerungsmaßnahmen im Profisport. DOSB-Präsident Alfons Hörmann begrüßt ein einheitliches Vorgehen über Ländergrenzen hinweg.

Während in Baden-Württemberg die Sporteinrichtungen weiter geschlossen bleiben, gibt es in Rheinland-Pfalz seit Montag wieder mehr Freiraum für sportliche Aktivitäten. Einzelfallregelungen, die viele Fragen aufwerfen. In einer Sonderkonferenz der Sportminister der Länder haben sich an diesem Montag Sport und Politik über das weitere Vorgehen während der Coronakrise ausgetauscht. Teilnehmer der Telefonkonferenz war unter anderem auch Alfons Hörmann, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB).

Im Gespräch mit den Ministern sei schnell klar geworden, dass es "nichts bringt, wenn wir uns in einen wechselseitigen Wettbewerb begeben. Und jetzt jeden Tag, oder jeden zweiten Tag an irgendeiner Stelle für irgendeine Sportart oder für bestimmte Sportlergruppen, neue Sonderlösungen geschaffen werden", so Hörmann im Gespräch mit SWR Sport.

Dauer 1:50 min Alfons Hörmann zu den Einzelfallregelungen der Bundesländer Alfons Hörmann im Gespräch mit SWR Sport zu den Einzelfallregelungen der Bundesländer

Ziel müsse sein, dass die Sportminister "Leitplanken miteinander erarbeiten. Da sind wir dabei, dass wir mit den Spitzenverbänden relativ schnell, das werden wir zügig in der laufenden Woche umsetzen, ein Konzept erarbeiten." Auf DOSB-Ebene wird dafür eine Expertengruppe bestehend aus Medizinern und Sportfachleuten eingesetzt, die die Evaluierung der jeweiligen Vorschläge vornimmt. Ziel eines einheitlichen Konzepts sei es, den politisch Verantwortlichen Handlungsvorgaben zu geben. "Es muss sich nicht der einzelne Minister mit jeder einzelnen Disziplin oder Sportart beschäftigen", so Hörmann.

Dauer 1:16 min Alfons Hörmann: Warum andere Sportarten vom Fußball profitieren können Hörmann: "warum sollte Basketball oder der Handball davon nicht auch profitieren"

Auf der Telefonkonferenz der Sportminister sei auch über den Profifußball gesprochen worden. Aufgrund der Corona-Krise pausiert derzeit der Fußball, noch bis mindestens 30. April. Hörmann machte im Gespräch mit SWR Sport deutlich, dass nicht unbedingt eine Sondersituation für den Fußball alleine geschaffen werden solle. Er betonte jedoch, dass "wenn die Möglichkeit von Geisterspielen besteht, warum sollte dann beispielsweise der Basketball oder der Handball davon nicht auch profitieren."

Er machte jedoch auch deutlich, dass dies die Rückmeldung der heutigen Konferenz gewesen sei. "Am Ende werden es die Ministerpräsidenten am 30.4. mit der Kanzlerin diskutieren." An diesem Donnerstag will die Deutsche Fußball Liga außerdem über weitere Schritte und eine mögliche Saisonfortsetzung beraten.