Hockey | Livestream ab 12 Uhr Final Four in der Stuttgarter Scharrena

An diesem Wochenende ist es soweit. Im Hallenhockey geht es um die deutsche Meisterschaft. Das sogenannte "Final Four", findet ab Samstag in der Stuttgarter Scharrena statt.

Das Final Four im Hallenhockey findet 2018 in Stuttgart statt

Nach spannenden Viertelfinalspielen stehen die Halbfinalisten fest. Im Damen-Hockey haben sich die beiden Hamburger Vereine: Club an der Alster und Harvestehuder THC, sowie der Düsseldorfer HC und Uhlenhorst Mülheim qualifiziert. Bei den Herren haben es der Crefelder HTC, Rot-Weiss Köln (Hallenmeister 2017), UHC Hamburg und ebenfalls der Club an der Alster in das Halbfinale geschafft.

Rot-Weiss Köln will bei den Herren seinen Meistertitel dieses Jahr in der Halle verteidigen. Bei den Damen hat es der Titelverteidiger UHC Hamburg nicht in das Final Four Turnier geschafft. Favorit ist daher der Düsseldorfer HC, der mit einem 10:1 Sieg im Viertelfinale gegen Leipzig auf sich aufmerksam gemacht hat. Obwohl sich kein baden-württembergischer Verein für das Halbfinale qualifizieren konnte, sind fast alle Karten für das Final Four Turnier verkauft.

Mehr Info Hockey | DM Halle ab 12 Uhr Alle Halbfinals der Hallen-Endrunde live Reporter: Thomas Wehrle & Jens Wolters SWR-Livestream der vier Hallenhockey-Halbfinals um die deutsche Meisterschaft. Anpfiff ist jeweils um 12 & 14 Uhr (Damen) und 16 & 18 Uhr (Herren). www.swr.de/sport & https://swrmediathek.de

Endspiele finden am Sonntag statt

Das Turnier beginnt am Samstag um 12 Uhr mit dem ersten Halbfinale der Damen: Club an der Alster gegen Uhlenhorst Mülheim. Die Spiele um den Einzug in das Finale der Herren beginnen um 16 Uhr, ebenfalls mit dem Club an der Alster gegen den Crefelder HTC. Am Sonntag starten dann jeweils die Endspiele, um 11:30 Uhr (Damen) und um 14 Uhr (Herren). Die Möglichkeit, kurzfristig noch Karten für Samstag zu bekommen, besteht unter der Telefonnummer 0711/2 555 555. Der Finaltag ist allerdings bereits ausverkauft. Damit sollte es in der Scharrena, die 2.251 Zuschauer fasst, heiß hergehen.

Der SWR überträgt live im Stream