Hockey | Livestream ab 11:30 Uhr Das Hockey-Finale in der Stuttgarter Scharrena

Die Hockey-Damen und -Herren vom Club an der Alster Hamburg haben bei den deutschen Hallen-Meisterschaften den Einzug in die Endspiele geschafft. Die Hanseatinnen setzten sich am Samstag beim Final Four in Stuttgart im Halbfinale souverän mit 7:2 (4:2) gegen Uhlenhorst Mülheim durch. Am Abend behielten die die Alster-Herren verdient 6:2 (2:2) gegen den Crefelder HTC die Oberhand.



Die Damen vom Club an der Alster treffen im Endspiel am Sonntag (11.30 Uhr) in der baden-württembergischen Landeshauptstadt auf den Düsseldorfer HC, der knapp 2:1 (0:1) gegen den Harvestehuder THC Hamburg siegte. Da sich Titelverteidiger UHC Hamburg nicht für die Endrunde qualifizieren konnte, wird in Stuttgart auf jeden Fall ein neuer Damen-Champion ermittelt.



Ähnlich ist es bei den Herren. Denn der Club an der Alster trifft im Finale am Sonntag (14.00 Uhr) auf den Lokalrivalen Uhlenhorster HC. Die Uhlen aus Hamburg setzten sich am Samstagabend im Semifinale denkbar knapp 7:6 (3:2) gegen Vorjahressieger Rot-Weiss Köln durch. Damit wandert mindestens ein Hallen-Championat in die Hansestadt.