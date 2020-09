per Mail teilen

Das Pilotprojekt "Geisterspiele" in Bundesliga, 2. Liga und 3. Liga geht in die finale Phase. Wo können Zuschauer schon bald wieder Live-Sport erleben? SWR Sport fasst die künftigen Zuschauerregelungen zum aktuellen Stand zusammen.

In Frankreich sollen ab dem 11. Juli wieder Sportveranstaltungen mit bis zu 5000 Zuschauern erlaubt sein. Gerüchte über Endspiele mit Zuschauern beim Basketball-Finalturnier in München machten die Runde. Wann bekommt der Sport in Baden-Württemberg wieder seine Zuschauer zurück?

Ab Juli wieder bis zu 250 Zuschauer erlaubt

Sportveranstaltungen dürfen ab dem 1. Juli von bis zu 250 Leuten besucht werden. Allerdings unter der Auflage, dass "den Teilnehmenden für die gesamte Dauer der Veranstaltung feste Sitzplätze zugewiesen werden müssen und die Veranstaltung einem im Vorhinein festgelegten Programm folgt". Das geht aus der neuen Landesverordnung hervor, die am 1. Juli in Kraft tritt.

Ab August wird die erlaubte Zuschaueranzahl auf 500 verdoppelt. Bis zum 31. Oktober wird sich an diesem Zuschauerlimit nichts ändern.

Baden-Württemberg einen Schritt langsamer

In Rheinland-Pfalz darf ab dem 24. Juni wieder Sport mit bis zu zehn Leuten ohne Abstandregelung durchgeführt werden. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer erklärte bei einer Pressekonferenz: "Es wäre nicht nachvollziehbar, warum Sie privat mit zehn Leuten zusammen sein dürfen, wenn gleichzeitig die Bambinimannschaft nicht zusammen trainieren darf." In Baden-Württemberg muss weiterhin auf Körperkontakt beim Sport verzichtet werden.

In Niedersachsen dürfen bereits seit dem 22. Juni bis zu 250 Zuschauer unter Einhaltung der Abstandsregelung Sportveranstaltungen besuchen (ausgenommen Fußball-Bundesligen und andere Profi-Mannschaftssportarten). Orientiert sich Baden-Württemberg vor dem Beschluss einer neuen Corona-Regelung an anderen Bundesländern?

Seitens des Sozialministeriums Baden-Württemberg heißt es: "Die Maßnahmen der einzelnen Bundesländer miteinander zu vergleichen, ist schwierig. Die Ausgangslagen sind unterschiedlich. Wir sind etwas zurückhaltender, weil wir neben Bayern und Nordrhein-Westfalen heftigere Infektionsgeschehen als andere Bundesländer haben."

Zusatzverordnung für den Sportbereich

Für den Bereich des Sports wird es demnächst eine Extraverordnung geben. Diese wird auf Basis der Hauptverordnung zusammen mit dem Kultusministerium erstellt. Momentan steht das Signal der Öffnung und die Perspektive von den Arenen angepassten Zuschauerzahlen im Raum. "Bis es so weit sein wird, muss aber zunächst diese Verordnung abgestimmt werden", so ein Sprecher des Sozialministeriums.

Zuschauer sichern das Überleben des Profisports

Nicht alle Profisportarten beziehen so viele TV-Gelder wie der Fußball. Bei Sportarten wie Eishockey, Basketball, Volleyball und Handball sind die Zuschauereinnahmen neben Sponsorengeldern die entscheidende Einnahmequelle. Künftige Zuschauerregelungen könnten über das Überleben betroffener Vereine entscheiden.

TVB Stuttgarts Handballtrainer Jürgen Schweikardt hofft "auf zumindest teilgefüllte Hallen". Gleichzeitig sei ihm zufolge natürlich klar, dass die Lage für Oktober noch nicht abgeschätzt werden könne.

Beim Fußball, sowie beim Handball werden ab kommender Saison unter Abstandsauflagen wieder mindestens 500 Zuschauer ihre Teams anfeuern können. Inwiefern die Pubikumsgröße gesteigert werden darf, wird sich die nächsten Wochen und Monate zeigen. Die Hygiene- und Betriebskonzepte der einzelnen Ligen, sowie die allgemeine Entwicklung der Infektionszahlen werden maßgeblichen Einfluss darauf haben.