Mitgliederschwund, fehlende Einnahmen und Saisonabbrüche - Corona bedroht die Sportvereine und Verbände in ihrer Existenz. Eine Sache aber macht ihnen Hoffnung.

Sebastian Boschert kribbelt es seit Wochen in den Fingern, wenn er am Fernseher die Spiele der Basketball-Bundesliga verfolgt. Nur allzu gerne würde er selbst wieder in der Halle stehen und Körbe werfen.

Das geht aber nicht und Schuld daran ist der Corona-Lockdown. Der Trainings- und Wettkampfbetrieb im Amateursport steht still. Für Sebastian Boschert bringt das viele unerwünschte Probleme mit sich. Als Vizepräsident des Basketballverbands Baden-Württemberg sind er und sein Verband gefordert wie noch nie.

Mitglieder gehen von Bord

Im abgelaufenen Jahr 2020 hat der Basketballverband Baden-Württemberg etwa 840 seiner 17.000 Mitglieder verloren. Die meisten davon seien Jugendspieler, so Boschert. Sie zu verlieren sei besonders schmerzlich.

Auch andere Sportverbände haben ein Minus bei den Mitgliedern zu beklagen. Beim Schwäbischen Turnerbund geht man von 5-10% weniger Mitgliedern als noch 2019 aus. Der Württembergische Handballverband und der Rheinland-Pfälzische Basketballverband rechnen ebenfalls mit weniger Mitgliedern. Die genauen Zahlen für 2020 stehen bei den meisten Sportverbänden aber noch aus.

Sportarten fehlt kompletter Jahrgang

"Zum ersten Mal fehlt uns ein kompletter Jahrgang und das sind die Minis und F-Jugendlichen", sagt Ulf Meyhöfer. Er ist Präsident des Pfälzischen Handballverbands und weiß, dass sich die fehlenden Spieler noch Jahre später bemerkbar machen werden. Wegen des fehlenden Trainings und der Spiele sei es schwer, neue Kinder für den Sport zu begeistern.

Auch der Württembergische Fußballverband sieht Schwierigkeiten, neuen Nachwuchs zu finden. Man werde sich energisch um Kinder und Jugendliche kümmern müssen, so ein Sprecher des Verbands. Beim Württembergischen Leichtathletikverband bringt es Geschäftsführer Gerhard Müller auf den Punkt:

"Die Motivation in einen Verein einzutreten, ist natürlich sehr gering, solange der Verein keine Angebote machen kann." Gerhard Müller, Geschäftsführer Württembergischer Leichtathletikverband

Finanzielle Lage spitzt sich zu

Weniger Mitglieder bedeuten weniger Einnahmen für die Vereine. Wenn dann auch noch die Sponsorengelder zurückgehen, wird es eng. Der Pfälzer Handballverband ist seit März 2020 ohne Einnahmen, sagt Ulf Meyhöfer. Für ihn wird 2021 daher zur "Nagelprobe".

Finanzielle Sorgen machen sich auch der Handballverband Rheinland und der Südbadische Handballverband. Beim baden-württembergischen Basketballverband hingegen habe man die Situation noch im Griff, sagt Sebastian Boschert.

Erste Verbände brechen Saison ab - weitere könnten folgen

Wann der Amateursport wieder starten kann, ist noch offen. Mit jeder Woche wird der Spielstau größer, weil die ausgefallenen Partien nachgeholt werden müssen. Aus mangelnder Perspektive haben die ersten Verbände bereits die Reißleine gezogen, oder die Saison erst gar nicht begonnen.

Die Handballverbände Rheinhessen und Rheinland haben ihre Spielzeit 2020/21 annuliert. Die Amateurligen im Erwachsenen- und Jugendbereich werden also nicht gewertet. Auch die Oberliga Rheinland-Pfalz Saar wurde in dieser Spielzeit für beendet erklärt.

Der Pfälzer Handballverband hat sich den 14. Februar als Ultimatum gesetzt, um am Tag darauf spätestens wieder in den Trainingsbetrieb einzusteigen. Sollte das nicht möglich sein, ist auch hier ein Saisonabbruch unvermeidbar.

Andere Verbände möchten erstmal noch abwarten. Beim Württembergischen Fußballverband plant man mit verschiedenen Szenarien. Mindestens die Hinrunde würde man bis zum 30. Juni gerne zu Ende bringen, um die Saison werten zu können.

Hoffnungsschimmer Zusammenhalt

Bei all den Sorgen haben die Verbände im Lockdown auch positive Erfahrungen gemacht. Das engagierte Arbeiten aller Verantwortungsträger mache ihm Mut, sagt der Präsident des Handballverbands Rheinland Peter Josef Schmitz.

Auch beim Schwäbischen Turnerbund hätten die Mitglieder und Ehrenamtlichen in den vergangenen Monaten Herausragendes geleistet, so der Geschäftsführer Matthias Ranke. Das zeige, dass Sport- und Turnvereine mehr seien als nur Sport. Sie seien ein Wohlfühlort für einen großen Teil der Gesellschaft.

"So aufgestellt werden wir gemeinsam auch diese Herausforderungen durch die Pandemie erfolgreich bewältigen." Matthias Ranke, Geschäftsführer Schwäbischer Turnerbund

Auch das Impfen lässt einige Verbände hoffen, dass es bald wieder bessere Zeiten für den Amateursport geben wird. Dafür seien aber auch klare Ansagen der Politik nötig, fordert Sebastian Boschert. Nur dann könne man planen.