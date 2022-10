per Mail teilen

Großer Erfolg für Anna-König: Die 16-jährige Nachwuchsturnerin aus Baden-Württemberg sicherte sich den letzten freien Platz für die Turn-WM in Liverpool.

Bei der zweiten WM-Qualifikationsrunde im hessischen Rüsselsheim konnte Anna-Lena König vor ausverkaufter Halle überzeugen. Die 16-Jährige startete mit der besten Bodenwertung des Tages souverän in den Wettkampf und führte sogar zwischenzeitlich. Letztendlich musste sich die Leutesheimerin nur einer geschlagen geben und belegte mit insgesamt 49,8 Punkten im Mehrkampf den zweiten Platz hinter der Chemnitzerin Emma Malewski. Einen großen Traum erfüllte sich König durch ihre starke Leistung dennoch: Die Nominierung für die Turn-Weltmeisterschaften in Liverpool.

Auf dem Podest bei der Siegerehrung der WM-Qualifikationen für die Turn-WM von links Anna-Lena König, Emma Malewski und Karina Schönmaier IMAGO Jan Huebner

Umzug nach Karlsruhe für optimale Bedingungen

Ein riesiger Erfolg für König, auf den sie lange hintrainiert hatte. Das große Nachwuchstalent wuchs in der Nähe von Kehl auf und begann bereits mit vier Jahren zu turnen. Im Alter von zwölf Jahren wechselte sie nach Karlsruhe. Seitdem lebt sie mit einer weiteren Turnerin und einer Co-Trainerin in einer Wohngemeinschaft. Neben dem Leistungssport besucht sie die Realschule, wo sie 2023 auch ihren Abschluss machen will.

Mit Fleiß und Disziplin das Ticket zur WM gelöst

Trainerin Tatjana Bachmayer ist begeistert von der Nachwuchsturnerin. "Sie ist ein großes Talent, würde ich sagen. Vor allem in der Koordination ist sie sehr geschickt und begabt. Power hat sie auch", so Bachmayer.

Anna-Lena König bei ihrer Kür auf dem Schwebebalken picture-alliance / Reportdienste Christophe Gateau

Sieben Trainingseinheiten absolviert die Schülerin wöchentlich. Dazu kommt die regelmäßige Teilnahme an Wettkämpfen. Um dieses Pensum zu schaffen, gehört jede Menge Selbstdisziplin dazu. Für Anna-Lena König ist das kein Problem. Sie hat Spaß am Turnen, Erfolg und ganz viele Träume: "Mein Ziel war auf jeden Fall einmal bei einer WM oder EM mitzumachen." Das hat sie jetzt geschafft.

Fünfköpfige Frauen-Riege in Liverpool am Start

Am Tag nach der erfolgreichen Teilnahme bei der letzen WM-Qualifikation in Rüsselsheim stand nämlich das Team für die Turn-WM fest. Mit ihrem zweiten Platz konnte sich die 16-Jährige den letzten WM-Platz sichern. Anna-Lena König gehört damit der fünfköpfigen Frauen-Riege an und wird neben den Routiniers Elisabeth Seitz, Emma Malewski, Pauline Schäfer und Newcomerin Karina Schönmaier für Deutschland auflaufen.

Das erste von Königs großen Ziele hat sie mit der Berufung in den deutschen Kader für die Turn-WM, die vom 29. Oktober bis zum 6. November in Liverpool stattfindet, bereits erreicht. Darüber steht - vorerst - nur noch eines: Irgendwann die Olympiateilnahme.